МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Около половины немцев считают, что министру экономики Роберту Хабеку следовало бы уйти в отставку в связи с недавним скандалом из-за кумовства у его подчиненного, следует из опубликованного во вторник опроса института Forsa для немецких телеканалов RTL и N-tv. В Германии выяснили, сколько немцев столкнулись с дефицитом лекарств

На прошлой неделе статс-секретарь по вопросам энергетики Патрик Грайхен был отстранен от работы в связи с подозрениями в кумовстве. В частности, на этапе отбора кандидатов он способствовал тому, чтобы его давний друг и свидетель на свадьбе Михаэль Шефер стал управляющим директором Немецкого энергетического агентства (DENA). Кроме того, Грайхен помимо всего прочего одобрил финансирование 600 тысячами евро института по исследованию экономики (BUND), у которого государство на регулярной основе заказывает экспертные заключения. В данном институте работает сестра Грайхена, чей муж является коллегой брата.

По данным опроса, 47% немцев считают, что Хабек должен был уйти сам в отставку, вместо Грайхена, которого министр ранее поддерживал. Лишь 45% респондентов полагают, что Хабеку следует остаться на своем посту. Наибольшая доля (90%) тех, кто выступает за отставку Хабека, выявлена среди сторонников правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Кроме того, 33% опрошенных верят, что Хабек сможет вернуть прежнее доверие, в то время как 63% полагают, что ему это уже не удастся.

Опрос был проведен с 19 по 22 мая среди 1002 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3 процентных пунктов.