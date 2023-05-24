МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Наручные часы, принадлежавшие последнему императору Китая из династии Цин Пу И, проданы на аукционе в Гонконге за 5,1 миллиона долларов, сообщает газета South China Morning Post. СМИ: в США призвали ввести ограничения против китайской компании CXMT

"Роскошные часы Patek Philippe, которые последний император Китая носил в неспокойное время современной истории, были проданы во вторник в Гонконге за огромные 40 миллионов гонконгских долларов (5,1 миллиона долларов США)", — говорится в сообщении издания.

Как сообщает газета, анонимный покупатель приобрел модель наручных часов Reference 96 Quantieme Lune. Уточняется, что среди других личных вещей императора, ушедших с молотка, оказались бумажный веер и блокнот.

Пу И являлся последним императором государства Цин (1908-1912 годы).