МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Большинство россиян на даче исключительно отдыхают, а вот для четверти граждан приусадебный участок является важным источником пропитания, выяснили для РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. Дачников предупредили, за что у них могут отнять дом и участок

"Для 26,8% россиян дача или дом в деревне являются важным источником продуктов питания для семьи. Еще 18,5% занимаются огородом, но рассматривают это занятие как хобби. Наконец, 7,1% выращивают только цветы. А самая многочисленная категория граждан – 47,6% – на природе исключительно отдыхает", — таковы данные исследования, проведенного в мае 2023 года среди 1500 респондентов по всей России.

По мнению аналитиков Webbankir, доля людей, которые рассматривают приусадебное хозяйство как важное подспорье для семейного бюджета, достаточно велика. И во многом этому способствует текущая экономическая ситуация, считают авторы исследования.

"Хотя инфляция в России значительно снизилась, субъективно люди ощущают рост цен иначе", — полагают в компании.

Подавляющее большинство участников исследования (81,3%) отметили значительное подорожание продуктов питания за последний год. А 17,8% считают, что цены выросли, но незначительно. И лишь около 1% ответили, что цены на продукты питания остались на прежнем уровне или даже снизились.