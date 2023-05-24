МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Лондону и Вашингтону стоит оставить Иран в покое и заняться своими проблемами, а лучше убраться к дьяволу, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Американский сенатор предложил сорвать сближение России и Ирана санкциями

"Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами. А еще лучше убираться к их старому приятелю — к дьяволу", — сказал он на международной встрече по безопасности в Московской области.

Нарышкин напомнил, что Лондон и Вашингтон негативно отреагировали на соглашение Саудовской Аравии и Ирана, поскольку стабилизация ситуации на Блишнем Востоке не соответствовала их политике "удушения Ирана". По словам главы СВР, США и Британия задались целью подорвать восстановленные отношения и дискредитировать Китай как посредника.

Кроме того, Нарышкин указал, что у западных стран есть шанс принять участие в обеспечении глобальных мира и безопасности на правах равного с другими сторонами игрока. Однако "безумная гордыня… наглухо закрыла эту возможность", подчеркнул он.