МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Визит в Саудовскую Аравию для главы МИД Германии Анналены Бербок обернулся очередным провалом, пишет Financial Times. Немцы нашли замену Бербок после ее ультиматума России

Во время пресс-конференции политик подчеркнула, что две страны "по-прежнему многое разделяет" в области прав человека, а затем вручила своему саудовскому коллеге 80-страничный справочник по феминисткой внешней политике.

Издание отметило, что в целом поездка чиновницы в Саудовскую Аравию напоминала "визит вампира в чесночный магазин".

Подобное происходит не в первый раз: во время визита в Пекин глава МИД Китая Цинь Гань в ответ на озабоченность немецкого министра по поводу давления на гражданское общество заметил, что "меньше всего Китаю нужен учитель с Запада".

Ранее обозреватель Politico Якопо Баригацци рассказал, что встреча Бербок с венгерским коллегой Петером Сийярто окончилась перепалкой из-за вопроса банк ОТР и конфликта на Украине.