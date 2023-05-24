"Вампир в чесночном магазине": Бербок опозорилась в Саудовской Аравии
FT: поездка Бербок в Саудовскую Аравию похожа на визит вампира в чесночный магазин
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Визит в Саудовскую Аравию для главы МИД Германии Анналены Бербок обернулся очередным провалом, пишет Financial Times.
Во время пресс-конференции политик подчеркнула, что две страны "по-прежнему многое разделяет" в области прав человека, а затем вручила своему саудовскому коллеге 80-страничный справочник по феминисткой внешней политике.
Издание отметило, что в целом поездка чиновницы в Саудовскую Аравию напоминала "визит вампира в чесночный магазин".
Подобное происходит не в первый раз: во время визита в Пекин глава МИД Китая Цинь Гань в ответ на озабоченность немецкого министра по поводу давления на гражданское общество заметил, что "меньше всего Китаю нужен учитель с Запада".
Ранее обозреватель Politico Якопо Баригацци рассказал, что встреча Бербок с венгерским коллегой Петером Сийярто окончилась перепалкой из-за вопроса банк ОТР и конфликта на Украине.
https://1prime.ru/society/20230524/840673566.html
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