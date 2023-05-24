МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Каждый пятый мошеннический колл-центр на Украине работает по модели франшизы и управляется из Нидерландов и Германии, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на 32-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Россиянам раскрыли способ маскировки мошенников в электронной почте

Как показало собственное исследование "Сбера", на Украине действует более тысячи мошеннических колл-центров, в которых задействовано порядка 100 тысяч человек. Примерно 300 таких колл-центров сосредоточены в Днепре — "столице" телефонного мошенничества. По данным банка, 92% звонков преступников направлены на Россию, а оставшиеся 8% получают жители других стран, преимущественно Польши, Германии и Казахстана.

"Обнаруженная "Сбером" база данных показала, что 212 колл-центров управляются тремя головными центрами по модели франшизы, а инфраструктура для их деятельности сосредоточена в Нидерландах и Германии. Преступники используют профессиональные CRM-системы для управления звонками и фиксируют в них суммы украденного", — рассказал Кузнецов.

Он отметил, что средний колл-центр похищает 40 тысяч долларов в месяц, а совокупный ущерб от деятельности 212 колл-центров, работающих по франшизе, в этом году достиг 100 миллионов долларов. Типовой колл-центр совершает 70 тысяч звонков в день и насчитывает до 100 "операторов" в одну смену.

При этом Кузнецов отметил, что благодаря эффективным мерам противодействия объемы украденных у российских граждан средств снижаются. В связи с этим мошенники постепенно переориентируются на жителей других государств, что делает эту угрозу глобальной.

Так, по словам зампреда правления Сбербанка, за прошлый год количество кибератак на планете выросло на 38%. Жертвами злоумышленников становятся не только крупные корпорации, критическая инфраструктура и финансовые институты, но и обычные граждане. Последние часто становятся жертвами телефонного мошенничества, которое даже не требует применения специальных технических средств.

"В 2022 году ущерб от телефонного мошенничества в глобальном масштабе достиг 53 миллиардов долларов, а в 2027 году может превысить 70 миллиардов", — сказал топ-менеджер Сбербанка.