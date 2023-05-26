Медведев заявил, что Европа сошла с ума со своими накаляющими обстановку решениями
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Европа, накаляя своими решениями обстановку, сошла с ума, США действуют в соответствии с прагматическими интересами и "зарабатывают бабки", заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик в ходе визита во Вьетним побеседовал с журналистами.
"Европа сошла с ума. США в целом действуют в створе своих прагматических интересов. Сами не воюют, а зарабатывают бабки. Пытаются изничтожить многовекового врага", — сказал он.
По словам Медведева, решения Брюсселя только накаляют обстановку.
Замруководителя российского Совбеза добавил, при передаче Киеву ядерных вооружений, Москве придется нанести превентивный удар. Англосаксы этого не осознают, подчеркнул Медведев.
https://1prime.ru/society/20230526/840691026.html
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