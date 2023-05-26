МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Европа, накаляя своими решениями обстановку, сошла с ума, США действуют в соответствии с прагматическими интересами и "зарабатывают бабки", заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев: конфликт на Украине может продлиться десятилетия

Политик в ходе визита во Вьетним побеседовал с журналистами.

"Европа сошла с ума. США в целом действуют в створе своих прагматических интересов. Сами не воюют, а зарабатывают бабки. Пытаются изничтожить многовекового врага", — сказал он.

По словам Медведева, решения Брюсселя только накаляют обстановку.

Замруководителя российского Совбеза добавил, при передаче Киеву ядерных вооружений, Москве придется нанести превентивный удар. Англосаксы этого не осознают, подчеркнул Медведев.