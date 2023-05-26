ТБИЛИСИ, 26 мая — ПРАЙМ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь раскритиковала власти за возобновление прямых авиарейсов с Россией, а также предложила ввести ограничения для прибывших в страну россиян. Польский министр заявил, что Брюссель не хочет помочь с проблемой зерна

"Независимость, которую мы сегодня празднуем, означает защиту своих граждан. Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому, непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование", — заявила президент во время выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси.

Она отметила, что внешняя политика Грузии стала для неё непонятной и, по ее мнению, все больше изолируется от европейской перспективы. Зурабишвили отметила, что руководство прибегает к критике западных партнеров и при этом заботится о России.

"Не существует народа, который бы не боялся войны… Но нагнетание страха в стране, которая помнит столько вторжений и завоеваний, нельзя использовать как формулу успешного управления… Непонятно и обидно, когда мы сегодня подсчитываем, сколько миллионов принесет нам "подарок" полетов. Неужели наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?"- добавила президент.

Ранее президент Грузии в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян. Зурабишвили выступала за введение регулирования права граждан РФ на работу, а также на регистрацию бизнеса, приобретение собственности или открытие русскоязычных школ в Грузии.

Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.