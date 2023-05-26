СМИ: представитель КНР призвал сохранить новые регионы за Россией
WSJ: представитель КНР Ли Хуэй призвал прекратить огонь и сохранить новые регионы за Россией
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ВАШИНГТОН, 26 мая — ПРАЙМ. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и оставить территории за Россией, пишет газета wall Street Journal со ссылкой на осведомленных западных чиновников.
"Китайский посланник… нес четкий посыл: союзники США в Европе должны… призвать к немедленному прекращению огня", — передает издание.
По словам одного из собеседников агентства, китайскому коллеге дали понять, что заморозка конфликта не соответствует интересам международного сообщества до тех пор, пока Россия не выведет силы с Украины.
Спецпредставитель также призвал власти рассматривать Китай как экономическую альтернативу США, сообщает Wall Street Journal.
https://1prime.ru/society/20230526/840696966.html
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