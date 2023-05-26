ВАШИНГТОН, 26 мая — ПРАЙМ. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и оставить территории за Россией, пишет газета wall Street Journal со ссылкой на осведомленных западных чиновников. Европа сошла с ума, заявил Медведев

"Китайский посланник… нес четкий посыл: союзники США в Европе должны… призвать к немедленному прекращению огня", — передает издание.

По словам одного из собеседников агентства, китайскому коллеге дали понять, что заморозка конфликта не соответствует интересам международного сообщества до тех пор, пока Россия не выведет силы с Украины.

Спецпредставитель также призвал власти рассматривать Китай как экономическую альтернативу США, сообщает Wall Street Journal.