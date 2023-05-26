МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможность введения безвизового режима с рядом стран. Премьер Украины рассказал об экспорте товаров в Евросоюз

"Не поверите, буквально два дня назад разговаривал с министром иностранных дел на этот счет. Применительно к разным регионам мира, о введении, быть может, даже безвизового режима для кого-то", — сказал Путин в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", комментируя предложение о новой категории многократных виз для иностранных инвесторов и об упрощении для ряда категорий процедуры получения виз и оформления разрешения на работу.