МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение об отмене виз из Грузии его идея, но реакция на это решение стала неожиданной, "последовала непонятная буча". Путин обсуждал с Лавровым введение безвизового режима с некоторыми странами

"Это было мое решение и мое предложение и связано с целым рядом обстоятельств, в том числе и с сезоном отпусков", — сказал президент во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Путин отметил, что ему хотелось поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, а также российский бизнес и граждан, которые любят Грузию.

"Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут: "спасибо, хорошо", но нет, там какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно и, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили что ли? Что там у них происходит, не понятно", — сказал Путин.

Путин добавил, что ему казалось, что грузинское руководство неоднократно ставило вопросы об отмене виз и возобновлении авиаперевозок.

"И мы сделали этот шаг навстречу. Но то, что происходит внутри страны, это не наше дело, пускай там люди сами решают, по какому пути идти Грузии, как ей развиваться и так далее. Мы готовы пройти свою часть пути, как я уже сказал, делаем шаги навстречу и будем делать дальше, в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры", — сказал президент.

Россия 10 мая отменила с 15 мая визовый режим с Грузией, также был снят запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Соответствующий указ президента был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.