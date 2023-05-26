МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило солиста группы "Би-2" Леву* (Егор Бортник*) в реестр иноагентов, в перечень включены еще восемь человек и две организации, сообщается на сайте ведомства.

"Двадцать шестого мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.М. Бортник* (Лева* Би-2), М.Т. Гаджиев*, И.В. Аллеман*, В.Л. Иноземцев*, С.А. Чернышов*, А.С. Архипова*, А.Т. Габуев*, А.Э. Пшеничная*, О.В. Цуканова*, объединение "Общенародный Союз Возрождения России"**, а также общественное движение "Совет матерей и жен"**, — говорится в сообщении.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

** Организация, выполняющая функции иноагента в России.