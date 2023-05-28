МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег США в рамках помощи Украине сравнимы с прошлыми инвестициями Штатов в Третий рейх, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Назван срок, на который может быть снята угроза дефолта в США

"Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту", — написала она в своем Telegram-канале, добавив, что теперь деньги США вливаются в "ненасытную глотку неонацистского киевского режима".

"В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра", — добавила официальный представитель российского МИД.

Захарова также отметила, что некоторые известные американские корпорации, в частности "Форд", "Дженерал моторс", "Кока-кола", "Кодак", "Стандарт Ойл", "Национальный банк Чейз", IBM активно сотрудничали с Третьим рейхом, снабжая его аппаратурой, участвуя в совместных технологических разработках, предоставляя финансовую помощь, обеспечивая продовольствием и так далее в зависимости от профилей деятельности компаний.