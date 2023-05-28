МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. После слов американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о "смерти русских", для США является большим позором иметь такого сенатора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Telegram-каналу Shot. МИД ответил на слова сенатора Грэма об инвестициях США в убийство россиян

"Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", — привел его слова Telegram-канал.

Ранее сенатор Грэм в ходе встрече с Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают" и США "еще никогда не тратили деньги так удачно".