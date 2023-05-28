Медведев ответил на слова сенатора Грэма о тратах США на убийство россиян
Медведев на слова сенатора США Грэма предложил ему вспомнить судьбу американских политиков
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег США в рамках помощи Украине. Медведев заявил сенатору, что "напрасно он так", и предложил вспомнить судьбу американских политиков.
"Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", — написал зампред Совбеза и предложил вспомнить печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса и других американских политиков.
https://1prime.ru/society/20230528/840703118.html
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