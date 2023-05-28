МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что русские "умирают" в результате "самой удачной" траты денег США в рамках помощи Украине. Медведев заявил сенатору, что "напрасно он так", и предложил вспомнить судьбу американских политиков. МИД ответил на слова сенатора Грэма об инвестициях США в убийство россиян

"Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", — написал зампред Совбеза и предложил вспомнить печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса и других американских политиков.