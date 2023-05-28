Большинство британцев выступили за сближение страны с Евросоюзом
Focaldata: более 50 процентов британцев выступили за более тесные отношения страны с ЕС
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Более 50% жителей Великобритании выступили за более тесные отношения их страны с Евросоюзом, следует из результатов исследования, проведенного британской исследовательской компанией Focaldata и опубликованные в газете Guardian.
Так, 53% британцев считают, что правительству страны следует установить более тесные отношения с ЕС, 23% опрошенных считают, что не нужно менять текущий уровень отношений, а 14% желают, чтобы Соединенное королевство отдалилось от ЕС.
Исследование проводилось с 20 апреля по 9 мая среди 10 102 взрослых жителей Великобритании. Данных о статистической погрешности компания не приводит.
В мае британская исследовательская компания YouGov провела исследование среди 2009 британцев. Согласно его результатам, 56% граждан заявили, что для Великобритании было ошибкой покидать ЕС.
https://1prime.ru/society/20230528/840703158.html
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