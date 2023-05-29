МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Россиян ждет короткая рабочая неделя в июне из-за празднования Дня России, который отмечается 12 июня, выходные продлятся с 10 по 12 июня включительно, сказано в Telegram-канале Роструда. Россиянам рассказали, где лучше провести отпуск этим летом

"В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы 10 июня по понедельник 12 июня включительно. Рабочая неделя начнется со вторника 13 июня", — сказано в сообщении.

Кроме того, Роструд напомнил, что, привлекая персонал к работе в выходной день, от сотрудника требуется письменное согласие, работодателю также нужно издать соответствующий приказ, при этом нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты лицам, получающим оклад.

Лицам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, заключили в ведомстве.