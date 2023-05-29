МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Численность женщин в возрасте 30-39 лет сократится к 2030 году на 4,2 миллиона, а количество женщин в возрасте 20-29 лет к этому году увеличится, сообщила на форуме "Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности" первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Россиянам объяснили, как сэкономить на бензине

"Женщины в возрасте 20-29 лет, как я сказала, они несколько по численности прирастут к 2030 году… Одновременно у нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30-39 лет, а эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей… То есть это 54% вторых рождений, и 68% третьих рождений. Эта возрастная когорта, начиная с текущего момента, вот они сейчас пройдут пик,…и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся, как вы видите, на 4,2 миллиона", — сказала она.

Баталина добавила, что общее число женщин репродуктивного возраста в России будет сокращаться до 2030 года

Ранее в декабре 2022 года Баталина заявляла, что число женщин детородного возраста в России, по прогнозам Росстата, начнет незначительно расти после 2026 года. Тогда она отметила, что за последние 10 лет численность женщин в возрасте 20-29 лет сократилась почти на 40%, или на 4,6 миллиона человек, и составила на 1 января 2022 года 7,2 миллиона человек.