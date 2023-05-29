МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями на производстве за последние три года уменьшилось в России на 5%, сообщил на круглом столе в Госдуме заместитель директора департамента условий и охраны труда Минтруда РФ Андрей Воротилкин. Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне

"Если брать за последние три года, с 2019 по 2022 год, то есть это уже закон был принят, его положения вступили в силу, у нас произошло снижение несчастных случаев с тяжелыми последствиями на 5%", — сказал он и отметил, что ранее были внесены изменения в законодательство, которые в том числе содержат новую статью по обучению охране труда на производстве — это стало обязанностью работодателей.