Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций
Минюст России внес Greenpeace в перечень нежелательных неправительственных организаций
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Минюст России включил "Гринпис" в перечень организаций, признанных нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте ведомства.
Нежелательным в России организацию признала Генпрокуратуры РФ, сославшись на попытки вмешательства во внутренние дела страны, антироссийскую пропаганду и финансирование иноагентов.
"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "ГРИНПИС") (Нидерланды)", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/society/20230529/840709801.html
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