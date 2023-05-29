МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Минюст России включил "Гринпис" в перечень организаций, признанных нежелательных на территории РФ, сообщается на сайте ведомства. Мишустин поручил оценить возможность отмены НДС для отраслей сферы услуг

Нежелательным в России организацию признала Генпрокуратуры РФ, сославшись на попытки вмешательства во внутренние дела страны, антироссийскую пропаганду и финансирование иноагентов.

"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "ГРИНПИС") (Нидерланды)", — говорится в сообщении.