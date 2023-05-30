Минобороны раскрыло подробности атаки украинских беспилотников на Москву
Минобороны: киевский режим пытался атаковать Москву восемью беспилотниками, все поражены
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Киевский режим во вторник предпринял атаку на Москву восемью беспилотниками, все они были поражены, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", — заявили в ведомстве, добавив, что три БПЛА были "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей", остальные пять беспилотников были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.
https://1prime.ru/society/20230530/840712708.html
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