МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Киевский режим во вторник предпринял атаку на Москву восемью беспилотниками, все они были поражены, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Беспилотники попали в несколько жилых домов в Москве

"Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", — заявили в ведомстве, добавив, что три БПЛА были "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей", остальные пять беспилотников были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.