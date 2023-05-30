МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ ввело единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам с 1 июля 2023 года, сообщила пресс-служба кабмина. Россиянам раскрыли, как распознать поддельную платежку за услуги ЖКХ

"С 1 июля начнут действовать единые подходы к предоставлению компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для федеральных льготников — ветеранов боевых действий, инвалидов и граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в пресс-релизе.

Постановлением вводится унифицированная форма заявления на предоставление компенсации и утверждение перечня документов, необходимых для получения льготы. Также устанавливается срок принятия решения о предоставлении меры поддержки — не более 10 рабочих дней.

Компенсации по оплате ЖКУ для таких граждан предоставляются из федерального бюджета. В зависимости от установленных законом гарантий, компенсация составляет до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг, поясняет пресс-служба.

Отмечается, что у региональных и муниципальных органов власти сохраняется право при назначении аналогичных мер из региональных и муниципальных бюджетов устанавливать дополнительные требования предоставления такой помощи.