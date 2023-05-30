МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Положительная динамика по росту доходов выявлена у 70% россиян, которые заключили социальные контракты, заявил в ходе встречи с фракцией "Единая Россия" в Госдуме министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне

"Более 70% граждан, заключивших соцконтракт, имеют положительную динамику в сторону увеличения доходов", — сказал он.

Социальный контракт является мерой поддержки нуждающихся, которая предполагает взаимные обязательства человека и государства. В рамках социального контракта гражданин может получить помощь для развития своего дела, личного подсобного хозяйства, поиска работы или преодоления трудной жизненной ситуации. При этом человек берет на себя обязательства по выполнению действий, предусмотренных соглашением: прохождение обучения, стажировок, участие в собеседованиях и так далее.

Котяков также отметил, что у россиян возникает все меньше вопросов со стороны о едином социальном пособии на детей.

"Мы видим, что сейчас все меньше возникает вопросов со стороны граждан, контактов на прямую линию, запросов, обращений граждан с точки зрения порядка применения пособия. Важно было, конечно, провести разъяснительную кампанию", — пояснил он и уточнил, что на данный момент пособие назначено уже на 7 миллионов человек, его получают родители свыше 6,7 миллиона детей, а также порядка 220 тысяч беременных женщин.

С 1 января в России введено единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Его могут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет.