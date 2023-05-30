МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Суд на Украине обязал украинское государственное бюро расследований возбудить уголовное дело в связи с возможной государственной изменой со стороны Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил во вторник депутат украинского парламента Гео Лерос. СМИ: Украина отдаст Западу за долги свое главное богатство

"Обязали открыть уголовное дело по статье "государственная измена" на Зеленского и ко! Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование", — написал депутат в своем Telegram-канале.

Лерос считает, что Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Роман Машовец, экс-глава СБУ Баканов и бывший заместитель секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Руслан Демченко "должны быть допрошены, как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в СБУ".

Депутат добавил, что не позволит "этим предателям избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа".

В июле 2022 года Зеленский подписал указы об отстранении экс-главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.