На Украине возбудят уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского
Депутат Рады Лерос: по факту возможной госизмены Зеленского возбудят уголовное дело
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Суд на Украине обязал украинское государственное бюро расследований возбудить уголовное дело в связи с возможной государственной изменой со стороны Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил во вторник депутат украинского парламента Гео Лерос.
"Обязали открыть уголовное дело по статье "государственная измена" на Зеленского и ко! Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование", — написал депутат в своем Telegram-канале.
Лерос считает, что Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Роман Машовец, экс-глава СБУ Баканов и бывший заместитель секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Руслан Демченко "должны быть допрошены, как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в СБУ".
Депутат добавил, что не позволит "этим предателям избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа".
В июле 2022 года Зеленский подписал указы об отстранении экс-главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств.
https://1prime.ru/society/20230530/840715444.html
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