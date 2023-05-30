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https://1prime.ru/society/20230530/840716826.html
МВД России объявило Залужного в розыск
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. МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, следует из ведомственной базы разыскиваемых. "Основание для розыска: разыскивается по... ПРАЙМ, 30.05.2023
общество , новости, россия, розыск, мвд россии, валерий залужный
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — гласит запись в карточке Залужного.
Статья, по которой его разыскивают, не указана.
Следственный комитет РФ в декабре сообщал о возбуждении уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении Залужного.