МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, следует из ведомственной базы разыскиваемых. На Украине возбудят уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — гласит запись в карточке Залужного.

Статья, по которой его разыскивают, не указана.

Следственный комитет РФ в декабре сообщал о возбуждении уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении Залужного.