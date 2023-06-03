МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мечтающими о возвращении в "дружную европейскую семью" являются забывшие о гибели россиян отщепенцы, уехавшие не вернутся к "светлому прошлому", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Названа страна в Восточной Европе, которая больше всех симпатизирует России

Политик написал в Telegram, что власть меняется, а память и ценности остаются на века, их невозможно уничтожить. По его словам, мечтать о возвращении в "дружную европейскую семью" могут только отщепенцы, забывшие о гибели "мирных жителей и воинов России".

Медведев добавил, что для покинувших страну не будет возврата к "светлому" прошлому с Европой.

"И не только потому, что нас там не любят и не ждут", — отметил он.

Замруководителя российского Совбеза подчеркнул, что "доморощенные аналитики "из бывших", разбежавшиеся по Европе, не хотят понять, что Россия стала совсем другой страной.

"Так что надежды на триумфальный возврат у этих деятелей нет. Релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или, под бокал красного, тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу", — пояснил он.

Медведев добавил, что любого лидера, который изменит сложившийся после февраля прошлого года курс, подвергнут анафеме как изменника.