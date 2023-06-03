В Крыму оценили публикацию Венгрией карты полуострова вне Украины
В Крыму назвали публикацию Венгрией карты полуострова вне Украины символичной
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — ПРАЙМ. Публикация венгерскими властями карты Крыма вне состава Украины символична и закономерна, считает глава украинской общины региона Анастастия Гридчина.
Правительство Венгрии ранее призвало мирно разрешить ситуация на Украине с помощью видеоролика, в котором показала карту Крыма вне украинской территории.
Гридчина отметила в беседе с РИА Новости, что европейские страны ощутили негативный экономический эффект от конфликта. По ее словам, публикация такой карты является символичной и закономерной реакцией.
Она подчеркнула, что Вашингтон для поддержки Украины требует от "европейских вассалов" больше денег, что "надоело" жителям региона.
"Европа давно негласно усвоила, что Крым де-факто российская территория. Уверена, что следующий шаг — это карты Украины без Донбасса и Галичины", — заключила Гридчина.
https://1prime.ru/society/20230603/840751234.html
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