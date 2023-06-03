Медведев провел телефонные переговоры с Раулем Кастро
Медведев заявил лидеру Кубинской революции Кастро, что Москва ценит помощь Гаваны
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Замруководителя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев провел телефонные переговоры с лидером Кубинской революции Раулем Кастро, следует из сообщения секретариата Совбеза.
Российский политик отметил углубление сотрудничества сторон на фоне российско-кубинского диалога, а также дальнейшее наращивание связей.
"Зампред Совбеза РФ добавил, что Москва ценит ту поддержку, которую дружественный народ республики оказывает нашему государству в противостоянии с коллективным Западом, в условиях развязанной США и НАТО "гибридной войны" против России", — подчеркнули в Совбезе.
Медведев также подтвердил неизменность позиции Москвы по блокаде Кубы, назвав такой режим "идущим вразрез с нормами международного права".
Кроме того, зампред Совбеза России поздравил Кастро с Днем Рождения, выразив благодарность за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление российско-кубинских отношений. Медведев также передал лидеру Кубинской революции поздравления наилучшие пожелания от президента Владимира Путина.
В свою очередь Кастро высказал поддержку России в СВО и уверенность в победе Москвы.
https://1prime.ru/society/20230603/840751977.html
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