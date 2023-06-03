МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Замруководителя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев провел телефонные переговоры с лидером Кубинской революции Раулем Кастро, следует из сообщения секретариата Совбеза. Медведев назвал желающих вернуться в европейскую семью отщепенцами

Российский политик отметил углубление сотрудничества сторон на фоне российско-кубинского диалога, а также дальнейшее наращивание связей.

"Зампред Совбеза РФ добавил, что Москва ценит ту поддержку, которую дружественный народ республики оказывает нашему государству в противостоянии с коллективным Западом, в условиях развязанной США и НАТО "гибридной войны" против России", — подчеркнули в Совбезе.

Медведев также подтвердил неизменность позиции Москвы по блокаде Кубы, назвав такой режим "идущим вразрез с нормами международного права".

Кроме того, зампред Совбеза России поздравил Кастро с Днем Рождения, выразив благодарность за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление российско-кубинских отношений. Медведев также передал лидеру Кубинской революции поздравления наилучшие пожелания от президента Владимира Путина.

В свою очередь Кастро высказал поддержку России в СВО и уверенность в победе Москвы.