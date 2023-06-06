МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов с учетом летних поездок россиян на дачи взять под контроль осуществление мер пожарной безопасности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин призвал отрегулировать деятельность креативных кластеров

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом начала периода массовых выездов граждан в места туризма и отдыха, на дачные и садоводческие участки взять под личный контроль:.. реализацию профилактических мер, направленных на соблюдение гражданами правил пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения несанкционированного выжигания сухой травянистой растительности, возникновения ландшафтных (природных) пожаров", — сказано в документе.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2023 года. Ответственными за выполнение поручения назначены высшие должностные лица субъектов России.