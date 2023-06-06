Путин поручил проконтролировать меры пожарной безопасности
Путин поручил с учетом выезда россиян на дачи контролировать меры пожарной безопасности
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов с учетом летних поездок россиян на дачи взять под контроль осуществление мер пожарной безопасности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом начала периода массовых выездов граждан в места туризма и отдыха, на дачные и садоводческие участки взять под личный контроль:.. реализацию профилактических мер, направленных на соблюдение гражданами правил пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения несанкционированного выжигания сухой травянистой растительности, возникновения ландшафтных (природных) пожаров", — сказано в документе.
Срок исполнения поручения — 1 июля 2023 года. Ответственными за выполнение поручения назначены высшие должностные лица субъектов России.
https://1prime.ru/society/20230606/840769369.html
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