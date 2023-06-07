Уровень воды в Новой Каховке понизился на 35 сантиметров
Глава Новокаховского городского округа: уровень воды за ночь понизился на 35 сантиметров
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 июн — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Днепр, которая разлилась в результате разрушения Каховской ГЭС, в районе Новой Каховки понизился за ночь на 350 миллиметров, сообщил журналистам глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"По состоянию на шесть часов утра вода упала на 350 миллиметров (35 сантиметров), это позитивно", — заявил он.
Леонтьев также сообщил, что, по предварительным данным, 7 человек считаются пропавшими без вести после разрушения ГЭС и подтопления береговой зоны в районе Новой Каховки.
"Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать — острова. Пастухи там были… Около семи человек, о которых мы знаем точно", — пояснил он.
https://1prime.ru/society/20230607/840771262.html
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