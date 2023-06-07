НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 7 июн — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Днепр, которая разлилась в результате разрушения Каховской ГЭС, в районе Новой Каховки понизился за ночь на 350 миллиметров, сообщил журналистам глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. В шаге от катастрофы. Чем обернется разрушение Каховской ГЭС

"По состоянию на шесть часов утра вода упала на 350 миллиметров (35 сантиметров), это позитивно", — заявил он.

Леонтьев также сообщил, что, по предварительным данным, 7 человек считаются пропавшими без вести после разрушения ГЭС и подтопления береговой зоны в районе Новой Каховки.

"Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать — острова. Пастухи там были… Около семи человек, о которых мы знаем точно", — пояснил он.