МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 метра после частичного разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Уровень воды в Новой Каховке понизился на 35 сантиметров

"Сам уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 метра — в районах ближе к Энергодару, ближе к Запорожской области ", — сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".

По словам Сальдо, от 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия после разрушения ГЭС.

"По предварительным прогнозам, это где-то от 22 тысяч до 40 тысяч", — ответил он на соответствующий вопрос.