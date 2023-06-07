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Уровень Каховского водохранилища упал на 3,5 метра
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. Уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 метра после частичного разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Сам уровень... ПРАЙМ, 07.06.2023
общество , новости, херсонская область, чп на каховской гэс, каховское водохранилище
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 метра после частичного разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сам уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 метра — в районах ближе к Энергодару, ближе к Запорожской области ", — сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
По словам Сальдо, от 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия после разрушения ГЭС.
"По предварительным прогнозам, это где-то от 22 тысяч до 40 тысяч", — ответил он на соответствующий вопрос.