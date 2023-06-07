МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ожидаемая продолжительность жизни в стране на сегодняшний день растет опережающими темпами, младенческая и детская смертность достигли исторического минимума, заявил в приветственном слове к участникам международного конгресса "ОргЗдрав 2023" министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Специалист объяснил, откуда берется поддельный сидр и как его распознать

"Нам удалось достичь исторического минимума младенческой и детской смертности, а ожидаемая продолжительность жизни сегодня увеличивается опережающими темпами", — сказал он и отметил, что за 2022 год ожидаемая продолжительность жизни выросла на 2,7 года, а в начале 2023 года этот показатель превысил отметку в 73 года.

Реализация нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" продолжается, интеграция новых регионов страны в систему здравоохранения России идет успешно, подчеркнул Мурашко.