МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. России нужно остановить киевский режим, а затем начать наступление, целью которого станет низложение этого режима, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев назвал желающих вернуться в европейскую семью отщепенцами

"Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима", — написал он в своем Telegram-канале.

Российская армия обладает существенным преимуществом и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии, а также имеет моральное превосходство, подчеркнул зампред Совбеза РФ.

"Нам не стоит недооценивать противника. Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на все, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ", — заключил он.