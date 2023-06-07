МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Уровень воды в Новой Каховке, которую затопило вследствие частичного разрушения Каховской ГЭС, снизился уже на полметра, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"На 9.00 утра в Новой Каховке вода спала примерно на полметра", — сказал он в эфире Первого канала.

По мнению Леонтьева, вода будет спадать с затопленных территорий не менее недели.

"Вода будет спадать несколько дней. Не менее семи, по оценкам экспертов. Спад у нас начался, но ниже по течению значительное количество населенных пунктов полностью затоплены, потому что это низовье Днепра", — сообщил он.

По его словам, только в Новокаховском городском округе около 600 жилых домов находятся в зоне подтопления.

Леонтьев также сообщил о затоплении Нижнеднепровского национального природного парка.

"Затоплен Нижнеднепровский национальный парк, тысячи животных, которые там находились, тоже уничтожены. Масштаб катастрофы огромный", — отметил он.