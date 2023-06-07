МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Кремль подтвердил телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и сообщил, что лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля. Эрдоган заявил Путину о важности продолжения диалога по "зерновой сделке"

"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом… Президенты России и Турции обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины", — сказано в сообщении.

Путин заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию, применяет террористические методы, организует диверсии в России.

Кроме того, президенты отметили приверженность последовательной реализации российско-турецких проектов в сфере энергетики, торговли и туризма, а также договорились поддерживать регулярного личный диалог.

"Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества. Выражена обоюдная уверенность, что многоплановое и взаимовыгодное партнёрство в различных областях будет и далее динамично развиваться. В этом контексте отмечена приверженность последовательной реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что Путин еще раз поздравил Эрдогана с официальным вступлением в должность президента страны. Кроме того, лидеры договорились поддерживать регулярный личный диалог.