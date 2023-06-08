МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Глобальное потепление беспрецедентно ускорилось более чем на 0,2 градуса по Цельсию на фоне рекордного выброса парниковых газов, следует из опубликованного в научном журнале Earth System Science Data исследования. Климатолог допустил перенос столицы России в Сибирь в случае потепления

"В период 2013-2022 годов вызванное человеческой деятельностью потепление увеличивается беспрецедентными темпами — более 0,2 градуса Цельсия за десятилетие. Такие высокие темпы потепления вызваны сочетанием выбросов парниковых газов, которые за последнее десятилетие достигли рекордно высокого уровня в 54 миллиарда тонн CO2", — отметили авторы работы.

По данным исследования, температура на поверхности планеты в среднем в 2013 — 2022 годах на 1,14 градуса превысила доиндустриальный уровень (XIX век), а в прошлом году показатель поднялся до 1,26 градуса.

Исследование провели свыше 40 ученых-экологами из разных стран мира, включая Великобританию, Францию, США, Германию и Италию.