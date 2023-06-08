МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Спросила ли НАТО мнение жителей стран-членов об их желании гиперзвуковых ударов по Европе, задался вопросом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на слова экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Медведев назвал Украину страной—ошибкой

Ранее бывший генеральный секретарь Альянса заявлял, что участники могут захотеть направить военный контингент на Украину в индивидуальном порядке в случае, если Киев не получит гарантий в Вильнюссе.

По словам Медведева, Расмуссен, который раньше не был "умным человеком", "впал в доктринерское слабоумие", заявляя о возможности стран НАТО "самостоятельно" направить военных на Украину.

"Ну а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет", — отметил политик в telegram.

Замруководителя Совбеза России подчеркнул, что так выглядит "внештатный советник… коррумпированных нацистов".