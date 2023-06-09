МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай на следующей неделе, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с рабочим графиком главы американской дипломатии. В Китае предупредили: Запад забыл, как однажды уже сжег свою "валюту № 1"

Визит в Пекин, по их данным, состоится по завершении продолжающейся поездки Блинкена в Саудовскую Аравию.

Госсекретарь планировал посетить КНР в феврале, но отложил визит из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек США и был сбит над Атлантическим океаном.

Поездка Блинкена, если состоится, станет визитом самого высокого уровня в двусторонних отношениях с 2018 года, когда в Пекине побывал занимавший тогда пост госсекретаря Майк Помпео.