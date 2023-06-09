Блинкен может посетить Китай уже на следующей неделе, сообщает Politico
Politico: госсекретарь США Блинкен может посетить Китай уже на следующей неделе
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай на следующей неделе, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с рабочим графиком главы американской дипломатии.
Визит в Пекин, по их данным, состоится по завершении продолжающейся поездки Блинкена в Саудовскую Аравию.
Госсекретарь планировал посетить КНР в феврале, но отложил визит из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек США и был сбит над Атлантическим океаном.
Поездка Блинкена, если состоится, станет визитом самого высокого уровня в двусторонних отношениях с 2018 года, когда в Пекине побывал занимавший тогда пост госсекретаря Майк Помпео.
https://1prime.ru/society/20230609/840787178.html
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