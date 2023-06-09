МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Европейская комиссия запустила расследование в отношении Польши в связи с нарушением законодательства Евросоюза, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Польша закрывает границы для грузовиков с номерами России и Белоруссии

Как пояснил изданию замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, к этому шагу Брюссель подтолкнуло формирование в Польше специальной комиссии "по расследованию российского влияния".

При этом отмечается, что созданная комиссия позволит польским властям отстранять от участия в выборах неугодных политиков. Как считают местная оппозиция и многочисленные независимые комментаторы, инициатива в первую очередь нацелена против лидера оппозиции Дональда Туска, в связи с чем ее называют "законом Туска". На конец нынешнего года в стране намечены выборы в парламент и сенат, в результате которых, как показывают опросы, не исключена смена правительства.



Действующий президент Анджей Дуда, большинство членов его партии "Право и справедливость" и партнеры по коалиции подписали закон о "российском влиянии" 29 мая. Конституционный суд страны еще должен провести проверку, но его уже можно применять, отмечает издание.

В статье указывается, что с момента начала расследования у Польши есть два месяца на принятие соответствующих мер. Если Варшава не пойдет навстречу, Еврокомиссия сможет подать на нее в суд Евросоюза. До этого судебная инстанция принимала решения исключительно в пользу Еврокомиссии и назначала крупные денежные штрафы.