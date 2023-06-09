FAZ: Еврокомиссия запустила расследование против Польши из-за закона о российском влиянии
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Европейская комиссия запустила расследование в отношении Польши в связи с нарушением законодательства Евросоюза, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как пояснил изданию замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, к этому шагу Брюссель подтолкнуло формирование в Польше специальной комиссии "по расследованию российского влияния".
При этом отмечается, что созданная комиссия позволит польским властям отстранять от участия в выборах неугодных политиков. Как считают местная оппозиция и многочисленные независимые комментаторы, инициатива в первую очередь нацелена против лидера оппозиции Дональда Туска, в связи с чем ее называют "законом Туска". На конец нынешнего года в стране намечены выборы в парламент и сенат, в результате которых, как показывают опросы, не исключена смена правительства.
Действующий президент Анджей Дуда, большинство членов его партии "Право и справедливость" и партнеры по коалиции подписали закон о "российском влиянии" 29 мая. Конституционный суд страны еще должен провести проверку, но его уже можно применять, отмечает издание.
В статье указывается, что с момента начала расследования у Польши есть два месяца на принятие соответствующих мер. Если Варшава не пойдет навстречу, Еврокомиссия сможет подать на нее в суд Евросоюза. До этого судебная инстанция принимала решения исключительно в пользу Еврокомиссии и назначала крупные денежные штрафы.
https://1prime.ru/society/20230609/840787278.html