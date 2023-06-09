МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Пентагон в пятницу объявит о пакете вооружений для Украины, в том числе большого количества боеприпасов ПВО, на сумму более 2 миллиардов долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в администрации США. Аксенов предложил лишить сырья страны, поставляющие Украине оружие

Как сообщается, деньги, выделенные в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk и модернизированных ракет для ЗРК Patriot.

По данным агентства, речь идет о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) производства Lockheed Martin и ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.