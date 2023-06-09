МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Высокопоставленные представители американской администрации считают, что дальнейшая помощь Украине, а также международная репутация президента США Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления ВСУ, сообщает издание Politico. Пентагон объявит о пакете военной помощи Украине на два миллиарда долларов

Как отмечается в статье, в случае успеха ВСУ, Запад продолжит направлять военную и экономическую помощь Украине. Если же украинские войска не добьются успеха, "эта поддержка, вероятно, прекратится, что вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию" противостояния.

По словам авторов материала, "Белый дом с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины, понимая, что на кону и репутация Байдена".

Представители вашингтонской администрации, как подчеркивает Politico, на текущий момент не уверены, решатся ли законодатели выделить дополнительные средства для Украины, когда закончатся суммы, ранее одобренные конгрессом. При этом отмечается, что провал контрнаступления может предоставить возможность республиканцам палаты представителей препятствовать выделению Киеву дополнительных средств — этого, пишут авторы, опасаются представители исполнительной власти.

Также в Вашингтоне растет беспокойство в отношении ударов ВСУ по российским территориям, признанным США. Это привело к "строгим замечаниям по дипломатическим каналам", говорится в материале.