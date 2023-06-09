МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Санкции в отношении России стали серьезной геополитической ошибкой Запада, — такое мнение высказала в эфире "Соловьев LIVE" доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос. Великобритания введет новые санкции против Белоруссии, пишет СМИ

Она отметила, что считает антироссийские санкции неэффективными и контрпродуктивными, после чего назвала их "серьезной геополитической ошибкой".

"Честно говоря, это давняя мечта Соединенных Штатов и Великобритании отрезать Европу от России, чтобы ослабить евразийский континент, который всегда считался центром мира", — заявила Галактерос, добавив, что ограничительные меры ускорили сдвиг в развитии России.

Вместе с тем возникает вопрос о дальнейшей поддержке Киева в экономическом и военном плане, отметила полковник. По ее мнению, Украина стала банкротом, политически и экономически нежизнеспособным для Европы, но западные лидеры "не хотят этого признавать".