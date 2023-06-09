Французский полковник объяснила, к чему привело стремление ослабить Россию
Французский полковник Галактерос назвала санкции против России геополитической ошибкой
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Санкции в отношении России стали серьезной геополитической ошибкой Запада, — такое мнение высказала в эфире "Соловьев LIVE" доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос.
Она отметила, что считает антироссийские санкции неэффективными и контрпродуктивными, после чего назвала их "серьезной геополитической ошибкой".
"Честно говоря, это давняя мечта Соединенных Штатов и Великобритании отрезать Европу от России, чтобы ослабить евразийский континент, который всегда считался центром мира", — заявила Галактерос, добавив, что ограничительные меры ускорили сдвиг в развитии России.
Вместе с тем возникает вопрос о дальнейшей поддержке Киева в экономическом и военном плане, отметила полковник. По ее мнению, Украина стала банкротом, политически и экономически нежизнеспособным для Европы, но западные лидеры "не хотят этого признавать".
https://1prime.ru/society/20230609/840787655.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.