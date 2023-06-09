МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Каждый третий россиянин оценивает свой уровень стресса на работе как высокий или очень высокий, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. К началу сезона отпусков россияне скупили камеры видеонаблюдения

"Только 6% россиян не испытывают стресс на работе, а 7% оценили свой ежедневный уровень стресса как очень низкий. 14% назвали уровень стресса низким, 36% — средним. Высоким свой уровень стресса считают 22% опрошенных, очень высоким — 18%. По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического работающего составляет 3 балла", — показал опрос 1600 работающих экономически активных граждан из всех округов страны.

Те, кто любит свое дело, ежедневный уровень стресса оценили в среднем на 2,7 балла, на нелюбимой работе этот показатель составляет 3,7 балла.

При этом, по данным аналитиков, мужчины испытывают тревогу на работе практически наравне с женщинами (разница составляет всего 0,1-0,2 балла).

Авторы исследования указали, что за два года россияне стали чуть реже оценивать свой уровень стресса на работе как очень высокий: 17% — в 2021 году, 13% — сейчас. Средний же показатель уровня стресса россиян практически не изменился (3,1 и 3 балла соответственно).