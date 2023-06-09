ВОРОНЕЖ, 9 июн — ПРАЙМ. Жилой дом в Воронеже получил повреждения в результате падения БПЛА, пострадали несколько квартир и офисный центр, заявили РИА Новости в управляющей компании. Раскрыто, как в России вырос спрос на защиту от дронов

Ранее губернатор Воронежской области Александр гусев сообщал о падении беспилотника на улице Белинского, три человека пострадали.

"С внешней стороны удары, между вторым и третьим этажом. Пострадало несколько квартир: 25, 29, 27, офисный центр", — сказали там.

Представитель ТСЖ подчеркнул, что в доме не отключали газ и воду.

Также, добавил он, пострадавшие получили легкие порезы. Позднее Гусев подчеркивал, что раненые отказались от госпитализации, получили помощь на месте.