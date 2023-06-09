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Жилой дом в Воронеже поврежден в результате падения дрона
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Жилой дом в Воронеже получил повреждения в результате падения БПЛА, пострадали несколько квартир и офисный центр, заявили РИА Новости в управляющей компании. Ранее губернатор... ПРАЙМ, 09.06.2023
общество , новости, воронеж, дом, дроны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВОРОНЕЖ, 9 июн — ПРАЙМ. Жилой дом в Воронеже получил повреждения в результате падения БПЛА, пострадали несколько квартир и офисный центр, заявили РИА Новости в управляющей компании.
Ранее губернатор Воронежской области Александр гусев сообщал о падении беспилотника на улице Белинского, три человека пострадали.
"С внешней стороны удары, между вторым и третьим этажом. Пострадало несколько квартир: 25, 29, 27, офисный центр", — сказали там.
Представитель ТСЖ подчеркнул, что в доме не отключали газ и воду.
Также, добавил он, пострадавшие получили легкие порезы. Позднее Гусев подчеркивал, что раненые отказались от госпитализации, получили помощь на месте.