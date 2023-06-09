Захарова оценила реакцию Киева на расследование ЧП на Каховской ГЭС
Захарова: расследование ЧП на Каховской ГЭС "встало бы Зеленскому поперек горла"
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Расследование происшествия на Каховской ГЭС "встало бы Владимиру Зеленскому" поперек горла. заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Минобороны России сообщало о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области 6 июня, есть пострадавшие. Ведомство назвало произошедшее террористическим актом. турецкая сторона предлагала организовать проведение международного расследования ЧП. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял телеканалу "1+1", что инициаторы расследования "достали своей постоянной игрой в квазисправедливость".
Захарова, комментируя высказывания Кулебы, отметила, что не удивлена подобной реакции.
"Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС! Ну и потом… где террористы и их спонсоры, а где расследование?", — сказала она.
По словам дипломата, расследование разрушения ГЭС "встало бы Зеленскому поперек горла".
https://1prime.ru/society/20230609/840792894.html
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