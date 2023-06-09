МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Расследование происшествия на Каховской ГЭС "встало бы Владимиру Зеленскому" поперек горла. заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такер Карлсон указал на вину Киева в подрыве Каховской ГЭС

Минобороны России сообщало о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области 6 июня, есть пострадавшие. Ведомство назвало произошедшее террористическим актом. турецкая сторона предлагала организовать проведение международного расследования ЧП. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял телеканалу "1+1", что инициаторы расследования "достали своей постоянной игрой в квазисправедливость".

Захарова, комментируя высказывания Кулебы, отметила, что не удивлена подобной реакции.

"Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС! Ну и потом… где террористы и их спонсоры, а где расследование?", — сказала она.

По словам дипломата, расследование разрушения ГЭС "встало бы Зеленскому поперек горла".