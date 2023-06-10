МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Глава расположенного в Швеции аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в материале для Global Times раскритиковал планы НАТО открыть офис в Токио и сравнил альянс с неизлечимым пьяницей. Медведев ответил на слова экс-генсека НАТО о войсках на Украине

Как напомнил Оберг, президент Франции Эммануэль Макрон тоже выступил против открытия офиса в Японии и занял, по мнению аналитика, верную позицию.

Оберг выразил в статье уверенность, что "НАТО нефункциональна и неуместна в формирующемся многополярном мире, где правят сотрудничество и взаимная выгода".

Вместе с тем, комментируя планы альянса открыть офис в Токио, он отметил: "Большая доза спиртного не излечит пьяницу от алкоголизма. Продолжающееся вооружение и расширение не излечат НАТО от милитаристских идей".

Североатлантический альянс, констатирует Оберг, ежедневно нарушает положения договора о его создании, и за 74 года своего существования НАТО доказала свою неспособность добиться настоящего мира, выходя за пределы своих полномочий и выступая в роли постоянно расширяющейся провокационной структуры.