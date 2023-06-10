Политолог Сыкульский: в Польше создана ассоциация для развития отношений с Россией
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В Польше создали ассоциацию, которая будет открыто стремиться к установлению дружеских отношений с Россией, заявил в своем Twitter-аккаунте политолог и основатель PRA (Польское антивоенное движение) Лешек Сыкульский.
"После многих трудностей мы наконец смогли зарегистрировать нашу ассоциацию", — рассказал Сыкульский и добавил, что первые мероприятия ассоциация планирует провести осенью нынешнего года.
https://1prime.ru/society/20230610/840798205.html
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