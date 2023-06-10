МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Суд по делу гражданина РФ Александра Винника, обвиняемого властями США в отмывании денег, начнется 5 февраля 2024 года, заявил РИА Новости адвокат россиянина Дэвид Ризк. США объявили новый пакет военной помощи Украине

"Да, подтверждаю", — сказал Ризк на вопрос, начнется ли суд 5 февраля.

В пятницу в окружном суде Сан-Франциско состоялось досудебное заседание, во время которого принималось решение о сроках начала суда над Винником.

Ризк ранее заявлял РИА Новости, что рассчитывает на начало суда по делу его подзащитного осенью. По его словам, Винник также выражал заинтересованность в том, чтобы быть включенным в список на возможный обмен между РФ и США.

Винника, которого в прошлом году экстрадировали из Греции, в США обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы.