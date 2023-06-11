МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Китай использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. Куба продлила аккредитации для 14 российских предприятий

Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщала 8 июня о том, что Китай и Куба заключили секретную договоренность о создании китайской базы на острове для возможного слежения за США. Как отмечает Politico, ссылаясь на неназванного представителя администрации президента США Джо Байдена, китайская база на Кубе была создана еще до прихода Байдена к власти.

"Когда администрация (Байдена — ред.) вступила в должность в январе 2021 года, мы были проинформированы о… важных усилиях КНР по всему миру по расширению своей зарубежной инфраструктуры… сбора данных. Эти усилия включали присутствие на Кубе объектов сбора разведданных КНР… Фактически КНР провела модернизацию своих средств сбора данных на Кубе в 2019 году. Все это прекрасно отражено в разведывательных документах", — цитирует газета заявление неназванного чиновника.

Как подчеркивает Politico со ссылкой на чиновника, по поручению президента США администрация "решила эту проблему" с помощью дипломатического взаимодействия с Китаем.

"Мы думаем, что власти КНР находится не… там, где они надеялись. КНР будет продолжать попытки усилить свое присутствие на Кубе, а мы будем продолжать их пресекать", — цитирует газета чиновника.

Министерство иностранных дел Кубы 9 июня опровергло информацию о соглашении с КНР о строительстве военной базы для слежки за США. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби заявил, что США в курсе сообщений о якобы достигнутой договоренности между КНР и Кубой о создании китайской шпионской базы на острове, однако они "не соответствуют действительности".