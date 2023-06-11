"Коммунисты России" захотели переименовать День России
Партия "Коммунисты России" предложила переименовать День России в День великой России
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Партия "Коммунисты России" предложила переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России, а также сделать день начала спецоперации официальным праздником, заявил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
"У нас есть предложение такое — переименовать этот день (День России), чтобы он назывался День великой России", — сказал он.
Политик объяснил это тем, что праздник в последние полтора года "приобрел новое значение и новое звучание" и "стал более понятен россиянам".
"День начала специальной военной операции стоило бы тоже сделать официальным праздником", — добавил Малинкович.
https://1prime.ru/society/20230611/840801285.html
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