МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Партия "Коммунисты России" предложила переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России, а также сделать день начала спецоперации официальным праздником, заявил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. Послу России в Варшаве помешали возложить цветы на мемориале в День Победы

"У нас есть предложение такое — переименовать этот день (День России), чтобы он назывался День великой России", — сказал он.

Политик объяснил это тем, что праздник в последние полтора года "приобрел новое значение и новое звучание" и "стал более понятен россиянам".

"День начала специальной военной операции стоило бы тоже сделать официальным праздником", — добавил Малинкович.